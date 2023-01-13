فوزي لقجع

لقجع: “أمر مؤسف أن يحرم الفريق المغربي من المشاركة في الشان”

2023-01-13 / 11:51
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هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، عن أسفه بسبب حرمان المنتخب المغربي المحلي من المشاركة في منافسات “الشان” المنظمة بدولة الجزائر.

لقجع الذي حل صباح يومه الجمعة، بمطار الرباط سلا، رفقة بعثة المنتخب المحلي، أكد في تصريح لوسائل الإعلام، أن أفراد الفريق استعدوا وتدربوا للمشاركة في هذه المنافسة الرياضية منذ أشهر، قبل أن يحرموا اليوم من السفر إلى الجزائر للدفاع عن لقبهم.

وأضاف لقجع، أن بعثة الفريق المغربي ظلت تنتظر لساعات الترخيص من السلطات الجزائرية للسفر والمشاركة في الشان، غير أنه لم يتوصل بشيء الى حدود الساعة.

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