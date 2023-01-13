ارتفاع الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة

هبة بريس

سجل حجم الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 34 بالمئة إلى غاية متم شهر نونبر 2022، حيث بلغت 14 ألفا و999 طنا، مقابل 11 ألفا و182 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب إلى غاية نهاية شهر نونبر 2022، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفعت هي الأخرى بنسبة 4 بالمئة، لتبلغ 161,171 مليون درهم، عند متم نونبر الماضي، مقابل 154,883 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها سنة من قبل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت، بدورها، قفزة ملموسة، بلغت نسبتها 48 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2022، بميناء الصويرة، حيث وصلت إلى 11 ألفا و940 طنا، أي ما يعادل قيمة سوقية قدرت ب 34,729 مليون درهم “+34 بالمئة”.

وكشف التقرير، في المقابل، عن تسجيل انخفاض طفيف في الكميات المصطادة من السمك الأبيض عند متم شهر نونبر على مستوى ميناء مدينة الرياح، وذلك بنسبة 2 بالمئة إلى 666 طنا “591ر26 مليون درهم/ + 16 بالمئة”.

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة إلى 1.329 طنا “83,423 مليون درهم/ – 4 بالمئة”، في حين انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 20 بالمئة إلى 273 طنا “13,451 مليون درهم/ – 15 بالمئة”.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الكميات المفرغة من المنتوجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة، منتقلة إلى 1.405.398 طنا، عند متم شهر نونبر 2022.

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد تجاوزت قيمة هذه الكميات المفرغة 8,79 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9 بالمئة، بالمقارنة مع متم شهر نونبر من سنة 2021.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0