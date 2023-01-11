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مرسوم ملكي سعودية يقر تعديلا على نظام الجنسية

2023-01-11 / 20:31
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هبة بريس

أفادت وسائل اعلام محلية سعودية، الأربعاء، بصدور مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على تعديل أحد مواد نظام الجنسية المتعلقة بمنح الجنسية للمولودين على أراضي البلاد.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن المرسوم ينص على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة بقرار من وزير الداخلية”، كما أوردت صحيفة “أم القرى” الرسمية.

وأضافت أن “المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات خطوات غير مسبوقة في فتح باب التجنيس، ومنح الإقامات الدائمة للكفاءات وأصحاب الخبرات، في مسعى لتنمية الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

وكانت السعودية أقرت في مايو من العام 2019 نظام الإقامة المميزة ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا ذاتها.

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