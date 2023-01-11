استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي

هبة بريس _ وكالات

استشهد فلسطينيان، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، أحدهما بدعوى تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية أن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني قرب مستوطنة “حفات يهودا” جنوب الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مستوطنا أصيب بجروح متوسطة إلى خطيرة في عملية طعن فيما أطلقت قوات من الجيش الإسرائيلي النار على منفذ الهجوم ما أدى إلى مقتله.

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