بعد تصريحاته ضد زيدان.. إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

2023-01-11 / 15:00
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هبة بريس - وكالات

أقيل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت عن منصبه على خلفية تصريحاته ضد نجم كرة القدم السابق الأسطورة زين الدين زيدان.

وأفادت قناة “بي إن سبورت” الرياضة، بأنه “تم إزاحة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت عن منصبه ْبعد اجتماع طارئ”، مشيرة إلى أن “نائبه فيليب ديالو سيقوم بتولي المهمة مؤقتاً”.

واعتذر نويل لوغريت، لزين الدين زيدان، في وقت سابق بعد التصريحات، التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية. وقال: “أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب”.

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