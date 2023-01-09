An oil pump is seen on the shore near Santa Cruz del Norte, Cuba June 5, 2008. Sometime next year, Cuba plans to begin drilling a major oil field off its northern coast that might do what little else has done - bring change to U.S-Cuba relations. If the embargo stays as is, a nearby source of oil will be off-limits to the energy-thirsty United States and the American oil industry will miss out on billions of dollars of business. To match feature CUBA-OIL/ Picture taken June 5, 2008. REUTERS/Claudia Daut (CUBA)

انتعاش أسعار النفط بعد فتح الصين حدودها

2023-01-09 / 22:52
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هبة بريس _ وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، الاثنين، عقب فتح الصين حدودها مما دعم توقعات الطلب على الوقود وغطى على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وجاء الانتعاش في إطار تعزيز أوسع نطاقا للإقبال على المخاطرة مدعوما بإجراءات الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وآمال بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مع صعود الأسهم وهبوط الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.4 في المئة إلى 79.65 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمييكي 86 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل.

وجاء الانتعاش بعد هبوط في الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية في المئة في أسعار الخامين القياسيين، في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام جديد منذ عام 2016.

وفي إطار “مرحلة جديدة” من الحرب على كوفيد-19، فتحت الصين حدودها خلال مطلع الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي مستعيدة 70 في المئة من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط الاثنين، ما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين إلى زيادة أخرى في الإصابات بكوفيد-19 بينما تظل المخاوف الاقتصادية تلوح في الأفق.

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