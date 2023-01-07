الحسيمة ..السجن والغرامة لمتهم بالتحرش الجنسي

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الاسبوع إدانة متهما من اجل التحرش الجنسي بالسجن .

وأدين المتهم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ حيث كان قد جرى متابعته من قبل النيابة بتهمة التحرش الجنسي، ويتم احالته على المحاكمة ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية.

وتم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الادنى. ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة، كما حكم عليه في الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبتحميله الصائر والاجبار في الأدنى.

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