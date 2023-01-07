واد زم.. تفكيك ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة

هبة بريس - واد زم

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة واد زم، صباح اليوم السبت 7 يناير الجاري، من تفكيك ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أولاد حمادي” بضواحي مدينة واد زم، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الورشة عن حجز 1560 لترا من مسكر ماء الحياة، فضلا عن حجز 27 طنا المواد المخمرة التي تستعمل في تقطيره.

كما مكنت عملية التفتيش بداخل هذه الورشة من حجز 660 كيلوغراما من المواد الأولية و20 قنينة غاز ومولد حراري للكهرباء، علاوة على مضخة للمياه ومجموعة من الأواني والمعدات التي تستعمل في تقطير مسكر ماء الحياة.

وتجري حاليا مصالح الشرطة القضائية بواد زم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذا النشاط الاجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0