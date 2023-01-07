الصورة لعبد اللطيف وهبي

شباط ل”وهبي”: “نتائج مباراة المحاماة ستبقى وصمة عار على عاتقكم”

2023-01-07 / 11:01
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هبة بريس - الرباط

وجهت ريم شباط النائبة البرلمانية عن حزب القوى الديموقراطية، بطرح سؤال كتابي إلى وزير العدل، طالبت من خلاله بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعادة المباراة ومحاسبة المتورطين فيها.

وقالت شباط في سؤالها الموجه للوزير وهبي “خلفت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخيرة موجة استياء وتذمر كبيرة في أوساط الطلبة والمواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب لائحة الناجحين في امتحانات مهنة المحاماة فأغلبهم أبناء مسؤولين ومحامين وسياسيين، بحيث أسماء عائلات نجحت إذ أن نفس الاسماء العائلية تتكرر أكثر من مرة…”

و”لم تقتصر فضيحة هذه المباراة التي أظهرت نتائجها نجاح 2081 مرشحا من أصل 70 ألف مترشح ومترشحة، على الإعلام الوطني فقط، ” تضيف شباط، “و إنما تم تداولها أيضا بمنابر إعلامية دولية، بعدما ظهر على مستوى لائحة الناجحين أسماء لم تجتز المباراة بصفة نهائية، بل الأكثر من هذا مدير مركزي مشرف على هذه المباراة بوزارتكم ومرشح للمباراة في نفس الوقت وهي لوحدها كافية وملزمة قانونا لإلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة العملية برمتها لوجود حالة التنافي وضرب مبدأ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.”

وخاطبت ريم شباط وهبي بالقول “السيد الوزير، المغاربة اليوم بحاجة إلى توضيح حول قائمة الناجحين في مباراة ولوج المحاماة، نتائج مباراة المحاماة مهزلة ووصمة عار ستبقى على عاتقكم، من العيب والعار أن تصبح مهنة المحاماة فئوية وعائلية تحرم شباب كفئ من الولوج لها.”

وتابعت “لهذا وحرصا على سمعة بلادنا وتغليبا للمصلحة العامة وضماناً لتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج مباراة المحاماة، نطالبكم السيد الوزير، بإلغاء نتائج هذه المباراة وإعادتها في إطار شفاف وواضح وترتيب المسؤوليات والجزاءات ومحاسبة المتورطين بعد التحقيق في ملابسات هذه الفضيحة التي تسيئ لصورة بلادنا في وسائل الاعلام الوطنية والدولية؟”

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‫10 تعليقات

  4. مهزلة وفضيحة بكل المقاييس هنا يكمن الخلال .ويجب على السيد وكيل جلالة الملك ان يتدخل للتحيقيق ..

  9. نتمنى ان يتدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وان يقوم بعزل هذا الوزير .

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