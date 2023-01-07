شباط ل”وهبي”: “نتائج مباراة المحاماة ستبقى وصمة عار على عاتقكم”
وجهت ريم شباط النائبة البرلمانية عن حزب القوى الديموقراطية، بطرح سؤال كتابي إلى وزير العدل، طالبت من خلاله بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعادة المباراة ومحاسبة المتورطين فيها.
وقالت شباط في سؤالها الموجه للوزير وهبي “خلفت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخيرة موجة استياء وتذمر كبيرة في أوساط الطلبة والمواطنات والمواطنين المغاربة، بسبب لائحة الناجحين في امتحانات مهنة المحاماة فأغلبهم أبناء مسؤولين ومحامين وسياسيين، بحيث أسماء عائلات نجحت إذ أن نفس الاسماء العائلية تتكرر أكثر من مرة…”
و”لم تقتصر فضيحة هذه المباراة التي أظهرت نتائجها نجاح 2081 مرشحا من أصل 70 ألف مترشح ومترشحة، على الإعلام الوطني فقط، ” تضيف شباط، “و إنما تم تداولها أيضا بمنابر إعلامية دولية، بعدما ظهر على مستوى لائحة الناجحين أسماء لم تجتز المباراة بصفة نهائية، بل الأكثر من هذا مدير مركزي مشرف على هذه المباراة بوزارتكم ومرشح للمباراة في نفس الوقت وهي لوحدها كافية وملزمة قانونا لإلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة العملية برمتها لوجود حالة التنافي وضرب مبدأ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.”
وخاطبت ريم شباط وهبي بالقول “السيد الوزير، المغاربة اليوم بحاجة إلى توضيح حول قائمة الناجحين في مباراة ولوج المحاماة، نتائج مباراة المحاماة مهزلة ووصمة عار ستبقى على عاتقكم، من العيب والعار أن تصبح مهنة المحاماة فئوية وعائلية تحرم شباب كفئ من الولوج لها.”
وتابعت “لهذا وحرصا على سمعة بلادنا وتغليبا للمصلحة العامة وضماناً لتوفير شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج مباراة المحاماة، نطالبكم السيد الوزير، بإلغاء نتائج هذه المباراة وإعادتها في إطار شفاف وواضح وترتيب المسؤوليات والجزاءات ومحاسبة المتورطين بعد التحقيق في ملابسات هذه الفضيحة التي تسيئ لصورة بلادنا في وسائل الاعلام الوطنية والدولية؟”
10 تعليقات
وزير ذو مسؤولية كبيرة فاسد وتصرفاته غير مسؤولة عما حدث …
يجب محاسبة المسؤولين الذين سهروا على تصحيح امتحان المحاماة..
ما خفي أعظم سواء من السائلة أو المسؤول …. $
مهزلة وفضيحة بكل المقاييس هنا يكمن الخلال .ويجب على السيد وكيل جلالة الملك ان يتدخل للتحيقيق ..
على الطرف المسؤول في هذه القضية ان يوجد به في السجن ..
العدل ذهب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه..
يجب إعادة هاته المبارة من جديد وان تكون هناك لجان تقصي الحقائق..
حقوق وكرامة المواطنين تباع و تشترى حسبي الله ونعم الوكيل..
نتمنى ان يتدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وان يقوم بعزل هذا الوزير .
حسبي الله ونعم الوكيل في ي هذا الوزير..