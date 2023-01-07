المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر يقاطعون العمل القضائي!
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شبيبة البيجيدي تراسل “هيئة محاربة الرشوة” للتحري في نتائج مباراة المحاماة

2023-01-07 / 10:42
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هبة بريس - الرباط

راسلت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للتحري في نتائج مباراة المحاماة.

وذكرت الشبيبة في بلاغ لها، أنه “انطلاقا من دورها في الترافع والدفاع عن قضايا الشباب، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها، وفي ظل انسداد آفاق التشغيل وتكافؤ الفرص، قامت شبيبة العدالة والتنمية ، بناء على مقتضيات القانون رقم 46.19 ، بمراسلة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وطالبت الشبيبة، رئيس الهيئة، ب”التحري والبحث فيما أصبح قضية رأي عام والتأكد من صحة الادعاءات المثارة في موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022، قصد ترتيب الآثار التي ينص عليها القانون.”

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