حيار تطلق المنصة الالكترونية لتسجيل النساء في وضعية هشاشة

هبة بريس

أعطت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، الجمعة 06 يناير 2023 بجهة سوس ماسة رفقة والي الجهة و رئيس مجلس الجهة، انطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل النساء في وضعية هشاشة في برنامج جسر التمكين والريادة، لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء، والذي يشكل لبنة أساسية في الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، والذي يولي عناية كبرى للنهوض بوضعية المراة المغربية.

في هذا السياق، أكدت الوزيرة ان اطلاق المنصة الرقمية لبرنامج جسر التمكين والريادة لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء والذي نعتبره محطة جديدة في مسار ترسيخ أسس شراكة متينة بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والفاعلين الترابيين بجهة سوس ماسة ولعل اهم هذه الشراكات هي اتفاقية شراكة التي تجمع ما بين مكونات القطب الاجتماعي . من اجل تنزيل برنامج جسر للتمكين والريادة والذي نعمل جميعا من خلاله على المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وازالة كل الحواجز امام المشاركة الاقتصادية للمراة “.

وتابعت الوزيرة ” ان اطلاق هذه المبادرة هي أيضا ترجمة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، والواردة في خطاب العرش المجيد يوليوز 2022 حيث قال جلالته ” ان بناء مغرب الكرامة الذي نريده لن يتم الا بمشاركة جميع المغاربة رجال و نساء في عملية التنمية ، اذن نجدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمراة المغربية في كافة المجالات ” انتهى مقتطف الخطاب الملكي السامي .

وأضافت الوزيرة ” كما ان اطلاق هذه المنصة أيضا يأتي تفعيلا لمضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، والذي اكد على مكانة الجهة كمستوى أساسي لانتقائية السياسات القطاعية والتآزر بين جميع الفاعلين بالجهة.

كما أكدت على ضرورة ملائمة هذه السياسات مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، وهو ما سيمكن من توفير خدمات عمومية فعالة وتعزيز الدينامية التنموية بالجهة، من جهة أخرى فهذا البرنامج سيمكن من تسريع تحقيق اهداف أساسية للبرنامج الحكومي 2021- 2026 ، والمتعلقة برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء الى 30 في المائة بدل المعدل الوطني الحالي المقدر ب 20 في المائة، بالإضافة الى ذلك يعد هذا البرنامج إجابة عن كل الانتظارات المعبر عنها من طرف الفاعلين الترابيين خلال المشاورات التي اطلقتها الوزارة على مستوى الجهات 12 “.

كما كشفت عن وضع الوزارة لاستراتيجية جديدة جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة والتي تتوخى بلورة رؤية جديدة للتدخلات القطب الاجتماعي لتقوم على أساس سجل اجتماعي مبتكرة ودامج ومستدام وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة تهدف الى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات تحت عنوان جسر، والذي يعتمد على القرب والرقمة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعية لإدماج الفئات الهشمة وتنبني هذه الاستراتيجية على تلات محاور، المحور الأول، منظومة اجتماعية ذكية ودامجة ، واليات اجتماعية ذات جودة وولوجة، المحور التاني : أسس للمساواة والتمكين والريادة للمرأة ، المحور الثالث : الاسرة .

ودعت الوزيرة الى تكثيف الجهود لتعزيز انخراط النساء في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتقليص الفوارق بين الرجال والنساء من خلال خلق فرص للشغل خاصة ان المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 2022 بينت ان معدل الشغل عند الرجال بهذه الجهة يفوق معدل الرجال مثلا النساء 14 في المائة أي اقل من المعدل الوطني والرجال مستوى الشغل يفوق 60 في المائة، مع انه يجب علينا دعم النساء والرجال “.

وقالت الوزيرة عواطف حيار “ان الهدف الذي نسعى اليه من خلال برنامج التمكين والريادة هو مواكبة النساء في وضعية صعبة من حملة المشاريع في الجهة هو تعزيز القدرات وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية وتحسين الحكامة ومواكبة ودعم الأنشطة المذرة للدخل والادماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية صعبة و تنظيم منظومة تسويق عصرية عن طريق بوابة لتسويق المنتوج المحلي واليوم تعطى انطلاقة هذه المنصة”.

من جانبه اكد والي جهة سوس ماسة بان هذه التظاهرة فائقة الأهمية لوزارة الاسرة لتقديم المنصة الالكترونية جسر ، قائلا ” ينعقد لقاء اليوم في سياق وطني بالغ الخصوصية تنكب فيه بلادنا على تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الهادف الى الانتقال الى مغرب مزدهر مغرب الادماج والتضامن والتآزر لمواجهة التحديات المستجدة والرهانات المطروحة بكل يقظة واتقان وتنزيل الاوراش الوطنية الإصلاحية الكبرى التي اطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تعد مدخل أساسي للنهضة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة “.

وأضاف الوالي ” يعد هذا البرنامج لبنة أساسية لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة والحاملة للعنوان الزاخر والدلالات الإيجابية ” جسر ” والرامية الى ضمان الادماج الاقتصادي للمراة وتمكينها من لوج سوق الشغل وتوفير فرص التكوين والتاهيل لها وتحسين خبراتها ومهاراتها في مجال خلق المقاولة وتطويرها عبر المواكبة على المستوى الترابي في اطار العمل الجاري على تقليص الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية “.

من جانبه أوضح مدير التعاون الوطني بأنه ” يشرفني ان افتتح معكم فعاليات اطلاق منصة تمكين للاقتصاد والريادة لفائدة نساء جهة سوس ماسة والتي تندرج في اطار تنزيل برنامج جسر للتمكين والريادة والذي اطلقته وزارة الاسرة والتضامن وتكتسي هذه المبادرة أهمية قصوى في مجال تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن فوق رؤية تنبنى على تظافر الجهود لكافة المتدخلين مضيفا الغرض هو دعم النساء في وضعية هشاشة “.

جدير بالذكر ان هذا اللقاء عرف عرض مفصل عن بعد حول كيفية ملؤ الاستمارة، والولوج الى المنصة بشكل مبسطة، إضافة الى عرض حول الاحصائيات المتوصل بها من الفضاءات المتعددة الوظائف حول عدد النساء المسجلات بالمنصة، وبعد ذلك تم زيارة مركز مواكبة وحماية الطفولة بمدينة اكادير.

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