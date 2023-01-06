الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة

هبة بريس _ وكالات

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة. إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، وفاخر الفخفاخ، محافظ صفاقس، ثاني أكبر المحافظات التونسية، وفق بلاغ نشره موقع رئاسة الجمهورية التونسية.

وأتى القرار عقب لقاء جمع سعيد برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي ناقش مع بودن “الوضع العام في البلاد وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب”.

وتظاهر عشرات المحامين، الخميس، احتجاجا على رفع السلطات التونسية ضريبة القيمة المضافة لبعض المهن الحرة ضمن ميزانية الدولة للعام 2023 في إطار إجراءات تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية.

وتأتي تظاهرات المحامين بعد إضراب لعمال النقل، الإثنين، احتجاجا على التأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.

ومن جهته، اعتبر سعيد، الذي يتهمه معارضون بمحاولة فرض نظام استبدادي منذ وصوله إلى الحكم، في يوليو 2021، أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة إثر لقائه، الأربعاء، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين.

وأشار سعيد إلى بعض الأشخاص، من دون أن يسميهم، “الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز القانون والمسّ بالأمن القومي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0