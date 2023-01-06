التونسية “أنس جابر” إلى المربع الذهبي في أديلايد للتنس

هبة بريس _ رياضة

حققت التونسية أنس جابر فوزا صعبا على الأوكرانية مارتا كوستيوك 7-6 (7/6) و7-5 لتتأهل إلى المربع الذهبي في بطولة أديلايد الأسترالية للتنس.

وتخلفت التونسية جابر، صفر-3 في المجموعة الأولى لكنها استعادت توازنها تدريجيا لتسحمها بعد جولة فاصلة.

وقالت جابر المصنفة أولى في هذه البطولة “لم ابدأ المباراة بالطريقة التي أريدها. أنا سعيدة لأنني لم احتج لخوض ثلاث مجموعات في مواجهة منافستي”.

وتلتقي جابر في نصف النهائي مع التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا الفائزة على البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا 6-4 و6-7 (3/7) و7-6 (8/6).

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