مصر.. الحبس والغرامة للفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

2023-01-05 / 13:25
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هبة بريس - وكالات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتغيبت شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش.

وبنى محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، مرافعته على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المحامي أن موكلته أكدت في التحقيقات أنها لدى عودتها من نيويورك ولدى وصولها الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي استوقفها مأموروا الجمارك واستفسروا منها عن علبة مكياج كانت بحوزتها، وسألوها ما إذا كان معها أي مواد مخدرة ثم اصطحبوها لغرفة، وبعد ذلك فوجئت بإحالتها للنيابة بتهمة حيازة مخدرات.

واستطرد أن تحقيقات النيابة ثبت فيها أن شهادات مأموري الجمارك أجمعت على أن تفتيش حقائب المتهمة تمت في وجودها وفي مكان ملاصق لجهاز للكشف بالأشعة، ولكن حينما طلبت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة لم يتبين منها ما يثبت أن التفتيش تمّ أمام المتهمة ولا بجوار جهاز الكشف بالأشعة.

وشدد أبو شقة على انعدام صلة موكلته بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي مواد مخدرة، مؤكدا أن شلبي لم يكن بحوزتها سوى علبة المكياج التي أقرت بها في تحقيقات النيابة العامة.

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