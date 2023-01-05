وزارة وهبي تفرض اعتماد تقنية التسجيل المصور لتوثيق عقود الزواج و عقود العدول

2023-01-05 / 12:45
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وضعت وزراة العدل مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول لدى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه قبل دخوله خيز التنفيذ، و هو المشروع الذي يتضمن جملة من البنود منها ما يخص توثيق العقود.

فإلى جانب اشتراط توفر العدول على مكتب قار في دائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها، منعت وزارة وهبي كذلك تعاملات العدول في الأسواق و خارج المكاتب القانونية.

و لتوثيق العقود، ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، سواءا عقود الزواج أو كل العقود التي يشرف عليها العدول و التي يجب تصويرها صوتا و صورة و الاحتفاظ بالتوثيق في أرشيفات خاصة و سرية.

و نص مشروع قانون وزارة العدل الجديد على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، من بينها اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء.

و تسعى الوزارة من خلال هذا البند لحماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف والتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، ثم تخويل رئيس المجلس الجهوي للعدول صلاحية المراقبة وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور بمهنة المحاماة

وهبي: جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور…

2023-01-05 / 15:59
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

الحكومة تطلع على اتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي…

2023-01-05 / 15:29
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة…

2023-01-05 / 15:00
Photo of نجح بها ابن الوزير.. آلة التصحيح التي أغضبت المغاربة

نجح بها ابن الوزير.. آلة التصحيح التي أغضبت المغاربة

2023-01-05 / 14:21
Photo of ساكنة تافراوت تطالب بتوفير النقل الحضري

ساكنة تافراوت تطالب بتوفير النقل الحضري

2023-01-05 / 14:03
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 270 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 270 مرشحا للهجرة السرية

2023-01-05 / 10:17
Photo of وهبي يتجاهل مطالب التحقيق في مباراة المحاماة ويعلن عن موعد الاختبار الشفوي

وهبي يتجاهل مطالب التحقيق في مباراة المحاماة ويعلن عن…

2023-01-05 / 09:35
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2023-01-05 / 09:14
Photo of شبكة تتهم ” كنوبس” ..مشاكل ومطالب بايجاد حلول

شبكة تتهم ” كنوبس” ..مشاكل ومطالب بايجاد حلول

2023-01-04 / 22:14
Photo of تيزنيت : إدانة طالب صاحب ” السواطير” بنصف سنة حبسا نافذا

تيزنيت : إدانة طالب صاحب ” السواطير” بنصف سنة…

2023-01-04 / 21:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق