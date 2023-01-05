للمرة السادسة.. النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس للمجلس

2023-01-05 / 10:11
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هبة بريس - وكالات

أرجأ مجلس النواب الأمريكي جلسته إلى وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، بعد فشل سادس في الاقتراع لاختيار رئيس للكونغرس ال118ـ، فيما يواصل الانقسام الجمهوري منع المجلس من المضي قدما.

ويمثل هذا الوضع المرة الأولى منذ قرن من الزمان التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس من المرة الأولى.

وسيعاود المجلس الانعقاد في الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، في اختيار رئيس في الاقتراع الأول”.

ولايمكن أن يؤدي المشرعون في مجلس النواب اليمين الدستورية رسميا حتى يتم انتخاب رئيس للبرلمان.

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