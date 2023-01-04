الفيتنام تعلن وفاة طفل سقط ببئر ..مصير مشابه لريان
أعلنت السلطات الفيتنامية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، عن وفاة طفل في سن العاشرة، كان قد سقط في حفرة بعمق 35 كيلومتراً، في موقع بناء جسرٍ جنوب البلاد، بعدما فشلت جهود الإنقاذ التي استمرت سبعة أيام في إنقاذه، في نهاية تشبه نهاية الطفل المغربي ريان الذي توفي في ظروف مشابهة، العام الماضي.
نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة “دونغ ثاب”، دوان تان بو، قال إن الطفل تاي لي هاو نام، فارق الحياة، وأوضح في تصريح للصحفيين أن الفتى “بقي عالقاً في حفرة ضيقة وعميقة للغاية (…) مع إصابات متعددة وكمّية غير كافية من الأوكسجين لفترة طويلة”.
أضاف تان بو: “لقد جعلنا إنقاذ الفتى أولوية لنا. لكنّ الظروف جعلت بقاءه على قيد الحياة أمراً مستحيلاً”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وأشار تان بو أيضاً إلى أن الإعلان عن وفاة الطفل تم بعد استشارة خبراء طبيين.
يُعتقد أن الطفل “هاو نام” كان يبحث عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً، ويشكل إحدى دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب
18 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت
إنا الله وإنا الله راجعون
الله ينجيه ويرجعو سالم الى اهله
الله يرحموا
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون
لا حولة ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جناتك والهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربي يرحمو ويكرم نزله ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
ربي يرحمو ويكون من اهل الجنة أن شاء الله
الله يرحمو ويصبر اهلو ان شاء الله يكون طير من طيور الجنة
لله ما اعطى ولله مااخذ ربي يرحموو يرزق اهلو الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يعطيهم الصبر ان شاء الله 🤲🤲🤲
ياااربي لاحول ولا قوة الا بالله ربي يصبر اهلو ياارب
ربي يرحمو ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنة ان شاء الله
ربي يرحمو ويصبر ميمتو واهلو ويجعلو من اهل جنة 😢😢😢
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويصبر ميمتو يارب😭😭😭😭