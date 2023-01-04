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سلا.. إيقاف 4 أشخاص وحجز أزيد من 4 آلاف قرص طبي مخدر

2023-01-04 / 17:00
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصـــابات التابعة للمنطقة الإقليمية الأمنية بسلا، بناءًا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 4 أشخاص بينهم فتاتين، و ذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة و ترويج الأقراص المخدرة.

و حسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم بناء على كمين محكم، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من طرف عناصر الشرطة، العثور بحوزتهم على ما يقارب 4170 قرص مخدر، و ذلك قبل أن يتم توقيف فتاتين للاشتباه في كونهما يشاركان بدورهما في ترويج هذه المؤثرات العقلية بعد التوصل بالشحنات المطلوبة .

هذا و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجـــــرامية.

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