اللجنة المركزية للتأديب توقف رضى التكناوتي لثلاث مباريات نافذة
هبة بريس ـ رياضة
اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات تخص البطولة الاحترافية الأولى و المتعلقة بالجولة التاسعة.
و قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أحمد رضا التكناوتي، لاعب الوداد الرياضي 3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما.
و يأتي هذا القرار التأديبي في حق التكناوتي بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الوداد بالجيش الملكي، وذلك بناء على المادتين 85 و76 من مدونة التأديب.
و كان الحكم رضوان جيد قد طرد التكناوتي في كلاسيكو الجيش و الوداد بعد أن قام بلكم لاعب من الفريق المنافس في وجهه.
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