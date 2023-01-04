اللجنة المركزية للتأديب توقف رضى التكناوتي لثلاث مباريات نافذة

2023-01-04 / 15:18
0

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات تخص البطولة الاحترافية الأولى و المتعلقة بالجولة التاسعة.

و قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أحمد رضا التكناوتي، لاعب الوداد الرياضي 3 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما.

و يأتي هذا القرار التأديبي في حق التكناوتي بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه الوداد بالجيش الملكي، وذلك بناء على المادتين 85 و76 من مدونة التأديب.

و كان الحكم رضوان جيد قد طرد التكناوتي في كلاسيكو الجيش و الوداد بعد أن قام بلكم لاعب من الفريق المنافس في وجهه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. الشرطة تداهم مقر نادي أنجيه

فرنسا.. الشرطة تداهم مقر نادي أنجيه

2023-01-04 / 16:31
Photo of مباريات اليوم.. ديربي الرباط في الواجهة و صراع المقدمة يحتدم

مباريات اليوم.. ديربي الرباط في الواجهة و صراع المقدمة…

2023-01-04 / 12:38
Photo of كأس العرش.. تحديد موعد سحب قرعة الدور الثاني

كأس العرش.. تحديد موعد سحب قرعة الدور الثاني

2023-01-04 / 11:36
Photo of مجلة أمريكية تشيد بإنجاز المغرب في المونديال

مجلة أمريكية تشيد بإنجاز المغرب في المونديال

2023-01-03 / 20:34
Photo of النصر السعودي يقدم رونالدو أمام عشرات الآلاف من مشجعيه ( فيديو )

النصر السعودي يقدم رونالدو أمام عشرات الآلاف من مشجعيه…

2023-01-03 / 19:41
Photo of ميسي يعود إلى باريس وينضم لتدريبات سان جيرمان غدا

ميسي يعود إلى باريس وينضم لتدريبات سان جيرمان غدا

2023-01-03 / 18:53
Photo of “مودريتش” يرد على عروض كبيرة من السعودية وأمريكا

“مودريتش” يرد على عروض كبيرة من السعودية وأمريكا

2023-01-03 / 18:27
Photo of بنجاح.. رونالدو يجتاز الكشف الطبي بنادي النصر السعودي

بنجاح.. رونالدو يجتاز الكشف الطبي بنادي النصر السعودي

2023-01-03 / 15:04
Photo of بعد كريستيانو رونالدو.. النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

بعد كريستيانو رونالدو.. النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

2023-01-03 / 13:35
Photo of بعد الضجة الأخيرة.. اللاعب بوخلال يستغل عطلة رأس السنة للقيام بعمرة

بعد الضجة الأخيرة.. اللاعب بوخلال يستغل عطلة رأس السنة…

2023-01-03 / 12:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق