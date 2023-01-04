الصورة تعبيرية

فاجعة ..زوج يذ.بح زوجته أمام أطفالها بمنطقة اجزناية

2023-01-04 / 11:42
2
هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت منطقة اجزناية ضواحي مدينة طنجة ، صبيحة اليوم الاربعاء على وقع جريمة قتل مأساوية ، بطلها شخص أجهز على زوجته أمام أعين أطفالها الأربعة .

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد أقدم شخص على ذبح زوجته من الوريد الى الوريد داخل منزل الاسرة الواقع بمجمع جنان البوغاز بالمدينة الجديدة (ابن بطوطة) منطقة اجزناية، حيث تجهل الى حد كتابة هاته الاسطر اسباب اقدام الزوج على انهاء حياة زوجته بطرقة ماساوية .

وانتقلت على الفور عناصر الدرك الملكي الى عين المكان حيث تم معاينة مسرح الجريمة في وقت تم فيه نقل جثة الزوجة نحو مستودع الاموات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزان تهتز على وقع جريمة قت.ل ضحيتها شاب

وزان تهتز على وقع جريمة قت.ل ضحيتها شاب

2023-01-03 / 15:24
Photo of طنجة.. القاتل الصامت ينهي حياة أب وطفله ويرسل الأم في حالة خطيرة

طنجة.. القاتل الصامت ينهي حياة أب وطفله ويرسل الأم…

2023-01-03 / 14:34
Photo of سخان الماء يُـ..ـنهي حياة ثلاثة أطفال إخوة ببنجرير

سخان الماء يُـ..ـنهي حياة ثلاثة أطفال إخوة ببنجرير

2023-01-01 / 19:18
Photo of بني ملال ..سيدة تــ..ـنهي حياتها بالـ..ـقاء نفسها من الطابق الثاني

بني ملال ..سيدة تــ..ـنهي حياتها بالـ..ـقاء نفسها من الطابق…

2022-12-31 / 21:59
Photo of الحسيمة ..سقوط سيارة في منحدر يــ..ـنهي حياة شاب

الحسيمة ..سقوط سيارة في منحدر يــ..ـنهي حياة شاب

2022-12-31 / 19:59
Photo of تازة.. انت.حار شخص برمي نفسه من سطح منزل

تازة.. انت.حار شخص برمي نفسه من سطح منزل

2022-12-29 / 16:40
Photo of حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم

2022-12-27 / 20:57
Photo of طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

طنجة ..حــ..ـادثة ســ..ـير تودي بحياة سائق وزوجته

2022-12-27 / 19:36
Photo of ستة قــ..ـتلى إثر سقوط حافلة في نهر بشمال غرب إسبانيا

ستة قــ..ـتلى إثر سقوط حافلة في نهر بشمال غرب…

2022-12-25 / 22:17
Photo of سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي الحسيمة

سقطت بمنحدر ..وفــ..ـاة مــ..ـأساوية لتلميذة كانت ترعى الأغنام ضواحي…

2022-12-25 / 19:50

‫2 تعليقات

  1. ياللطيف .يوميا أشاهد النساء لايحترمن الرجال.ألمرأة اليوم تسب وتحتقر الرجل أمام اولاده وأمام الناس وكتمرمدو أمام المحاكم على أتفه الاسباب .مما يتولد عنه رد فعل عنيف من الرجل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق