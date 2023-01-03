وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي
توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ98 عاما.
ونعى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السياسي البارز عبد السلام المجالي، قائلا إن “الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير، وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحليَّة والخارجيَّة، وخدموا القيادة الهاشميَّة، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.”
وشغل المجالي مناصب عدة في الأردن، أبرزها ترؤسه للحكومة في فترتين: “1993- 1995″ و”1997- 1998”.
وفي فترة رئاسته الأولى للحكومة، كان عبد السلام المجالي هو الموقع على اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية وادي عربة”، وقال حينها إن “عصر الحروب انتهى”.
وكان المجالي رئيسا للوفد الأردني لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية في العام 1991.
19 تعليقات
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب
لا حول ولاقوة الابالله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته عند السؤال
عليه من الله ما يستحق
انا كان نزيها فرحمة الله عليه
وان كان غير ذلك فالله اعلم
عظم الله اجركم وغفر لميتكم والهمكم الصبر والسلوان
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عليه رحمة الله و انا لله وانا اليه راجعون
غفر الله له واسكنه فسيح جناته وانا اليه راجعون واعظم الله اجركم وانا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون …..سيلقى كل العدل امامه وسيأخذ ما استحق عليه في حياته
نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار
رحمه الله عليه وغفر له واسكنه فسيح جناته
نسأل الله العظيم ان يحاسبه بعدله
له الرحمه والمغفرة بإذن الله تعالى
رحمة الله عليه
الله يرحمه ويغفر له واسكنه الفردوس الأعلى باذن لله
الله يرحمه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. اللهم ارزقنا بركة طول العمر لنعمل صالحا ترضاه..🙏