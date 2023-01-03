وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي

2023-01-03 / 21:12
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هبة بريس _ وكالات

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ98 عاما.

ونعى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السياسي البارز عبد السلام المجالي، قائلا إن “الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير، وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحليَّة والخارجيَّة، وخدموا القيادة الهاشميَّة، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.”

وشغل المجالي مناصب عدة في الأردن، أبرزها ترؤسه للحكومة في فترتين: “1993- 1995″ و”1997- 1998”.

وفي فترة رئاسته الأولى للحكومة، كان عبد السلام المجالي هو الموقع على اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية وادي عربة”، وقال حينها إن “عصر الحروب انتهى”.

وكان المجالي رئيسا للوفد الأردني لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية في العام 1991.

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‫19 تعليقات

  4. عليه من الله ما يستحق
    انا كان نزيها فرحمة الله عليه
    وان كان غير ذلك فالله اعلم

  6. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عليه رحمة الله و انا لله وانا اليه راجعون

  7. غفر الله له واسكنه فسيح جناته وانا اليه راجعون واعظم الله اجركم وانا لله وانا اليه راجعون

  9. انا لله وانا اليه راجعون …..سيلقى كل العدل امامه وسيأخذ ما استحق عليه في حياته

  17. إنا لله وإنا إليه راجعون
    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين

  19. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. اللهم ارزقنا بركة طول العمر لنعمل صالحا ترضاه..🙏

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