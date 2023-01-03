وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق عبد السلام المجالي

هبة بريس _ وكالات

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ98 عاما.

ونعى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السياسي البارز عبد السلام المجالي، قائلا إن “الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير، وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحليَّة والخارجيَّة، وخدموا القيادة الهاشميَّة، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة.”

وشغل المجالي مناصب عدة في الأردن، أبرزها ترؤسه للحكومة في فترتين: “1993- 1995″ و”1997- 1998”.

وفي فترة رئاسته الأولى للحكومة، كان عبد السلام المجالي هو الموقع على اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، والمعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية وادي عربة”، وقال حينها إن “عصر الحروب انتهى”.

وكان المجالي رئيسا للوفد الأردني لمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية في العام 1991.

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