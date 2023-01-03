إجلاء تلاميذ بعد تهديدات بوجود متفجرات داخل مدرسة بفرنسا

2023-01-03 / 20:19
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هبة بريس _ وكالات

جرت عمليات إجلاء يومي الاثنين والثلاثاء في نحو عشرين مدرسة في فرنسا بعد تهديدات على الانترنت بشن هجمات بقنابل ومتفجرات.

وبحسب وزارة التربية الفرنسية، فإن “نحو عشرين مؤسسة”، ما بين معاهد وثانويات، “تأثرت في العاصمة الفرنسية بهذه الرسائل التي تحمل تهديدات بالهجوم”.

وأضافت “رصد هذه الرسائل أولياء أمور على تطبيقات واتساب وسناب تشات وأو إن تي”، وهي بوابة إلكترونية تعمل على ربط الأهالي والمدر سين والتلاميذ.

وبحسب مصدر في الشرطة، أرسلت رسائل يوم ي 2 و3 يناير إلى حسابات تلاميذ على بوابة “أو إن تي”.

وأشار مصدر مط لع على التحقيق إلى أنه “أرسل من حساب أحد التلاميذ بريد إلكتروني” يتم الإعلان فيه عن نية صاحبه تفجير المؤسسة. وأضاف “أوقف صاحب الحساب واحتجز الاثنين لكن أطلق سراحه لاحقا إذ تبين أن حسابه تعر ض للقرصنة”.

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