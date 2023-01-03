ألباريس…إسبانيا تتخلى عن الحوار مع الجزائر
هبة بريس _ الرباط
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل أباريس، أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، وذلك في حوار للأخير مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”
واضاف خوسي مانويل اباريس ، إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين”، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر،”
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
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تعليق واحد
مجرد تساؤل.
متى يرحل سانشيز وألباريس !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
أن إسبانيا مستمرة في سياسة اليد الممدودة” انتهى الاقتباس.
الجزائر تنتظر موقف الحكومة المقبلة، وخليفتا سانشيز وألباريس، اللذين أحرقا أوراقهما مع الجزائر.
ألأيادي الممدودة للجزائر من الآخرين يثبت ويؤكد حاجة الآخرين إليها، عكس ما يروج له محترفو دبلوماسية مكبرات الأصوات عن عزلتها.
وهذا يدل أن من تهنه الجزائر لا معز له، لا بروكسل ولا أمريكا ولا الكيان. وأن الجزائر لا تخضع لضغوط ولا لإملاءات.
ومن يلجأ لتأويل الحقائق أو القفز عليها، ما عليه سوى أن يبحث له عن راق أو طبيب نفساني.