لبنان.. استدعاء شيرين وحسام حبيب للتحقيق بسبب فضل شاكر

2023-01-03 / 16:21
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هبة بريس - وكالات

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، تفاصيل استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق، بعد زيارة الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان.

وكتبت هنادي عيسى على حسابها الشخصي بـ فيس بوك: استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة.

واستكملت هنادي عيسى: جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

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