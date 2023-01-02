تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس

2023-01-02 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال خلال جلسة الاسئلة الشفوية، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب بلغت 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، منوها إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق 7 أقطاب فلاحية، كمرحلة أولية، بالأحواض الإنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها، مشيرا إلى انتهاء أشغال بناء قطب الجودة بسوس؛ وانطلاق أشغال تجهيز الشطر الأول للقطب الفلاحي باللوكوس وكذا الأشغال المتعلقة بقطب الجودة؛ وإنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بإنجاز قطبي الغرب والحوز.

وأضاف أنه سيتم خلال سنة 2023 التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة؛ ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة؛ ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وبناء الوحدات.

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