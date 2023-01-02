محمد صديقي

الصديقي: 270 جماعة قروية استفادت من التحفيظ الجماعي المجاني

2023-01-02 / 17:00
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد الصديقي، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عملت في إطار تفعيل مقتضيات التحفيظ العقاري ومواكبته على اعتماد استراتيجية شمولية لتحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية بمجموعة من المجالات المرتبطة بمهامها واختصاصاتها.

وذكر الوزير في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الوكالة عبأت لهذه العملية كافة الإمكانات المادية والبشرية لاسميا في مجال تعميم هذا النظام والرفع من نسبته على المستوى الوطني سواء عبر تبسيط مسطرة التحفيظ العادية أو الرفع من عدد المناطق المشمولة بالتحفيظ الجماعي.

و في هذا الصدد، يضيف الوزير، استفادت في السنوات الأخيرة أكثر من 270 جماعة قروية من التحفيظ الجماعي المجاني وتم تحقيق قفزة نوعية فيما يخص تأسيس الرسوم العقارية وبالتالي الزيادة في المساحة المحفظة.

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