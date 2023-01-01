اللجنة المركزية للتأديب تصدر عقوبات في حق أندية

2023-01-01 / 14:42
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات تأديبية في حق لاعبين وأندية بعد إجراء بعض مباريات الجولة 9 بالنسبة للبطولة الاحترافية 1، و الجولة 14 من البطولة الاحترافية 2.

– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 :

• تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي الفاسي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .

• تغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي لبعض الدقائق وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .

• تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .
• تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .

• تغريم فريق المغرب الرياضي التطواني مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره للقارورات ، خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .

• تغريم فريق حسنية أكادير مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب الرياضي التطواني وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب .

– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 :

• توقيف سفيان زهوان، لاعب فريق اتفاق مراكش مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه سريع واد زم ، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

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