الحسيمة ..سقوط سيارة في منحدر يــ..ـنهي حياة شاب

هبة بريس - متابعة

لقي شاب في مقتبل العمر، مصرعه ، أمس الجمعة في حادثة سير خطيرة بعد انقلاب سيارة بمنحدر على مستوى جماعة عبد الغاية السواحل بقيادة اكوان اقليم الحسيمة.

وبحسب مصادر محلية ، فقد لقي الشاب مصرعه متأثرا باصابات بليغة اثر انقلاب سيارته في منعرج خطير على طريق غير معبدة.

وقد حلت بعين المكان مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية اساكن، التي عاينت الحادثة وأشرفت على نقل جثة الشاب الذي يبلغ من العمر 28 سنة، صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

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