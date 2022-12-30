رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، رسميا، تعاقده مع النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصفقة انتقال حر لمدة عامين.

وقال النادي إن عقد رونالدو سيمتد حتى العام 2025، وسيرتدي النجم البرتغالي رقمه المفضل (7).

ونشر النادي صورة رونالدو وهو يحمل قميصه الجديد، رفقة رئيس النادي مسلي آل عمر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الموعد المتوقع لوصول كريستيانو رونالدو للسعودية للالتحاق بالنادي هو بعد غد الأحد.

وقالت تقارير صحفية إن رونالدو سيتقاضى أجرا يبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لمدة سبع سنوات (موسمان كلاعب + 5 سنوات سفيرا لملف المونديال).

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