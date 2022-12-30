رونالدو ينتقل رسميا إلى النصر السعودي.. تفاصيل الصفقة

2022-12-30 / 22:34
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، رسميا، تعاقده مع النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصفقة انتقال حر لمدة عامين.

وقال النادي إن عقد رونالدو سيمتد حتى العام 2025، وسيرتدي النجم البرتغالي رقمه المفضل (7).

ونشر النادي صورة رونالدو وهو يحمل قميصه الجديد، رفقة رئيس النادي مسلي آل عمر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الموعد المتوقع لوصول كريستيانو رونالدو للسعودية للالتحاق بالنادي هو بعد غد الأحد.

وقالت تقارير صحفية إن رونالدو سيتقاضى أجرا يبلغ 1.2 مليار جنيه استرليني (1.45 مليار دولار) لمدة سبع سنوات (موسمان كلاعب + 5 سنوات سفيرا لملف المونديال).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

نجوم اعتزلوا كرة القدم في 2022

2022-12-30 / 22:45
Photo of البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

البطولة الاحترافية.. اعتماد نوع موحد من الكرات الرسمية

2022-12-30 / 21:44
Photo of قطر تستغني عن مدرب “العنابي”

قطر تستغني عن مدرب “العنابي”

2022-12-30 / 21:14
Photo of برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول

برشلونة يزف خبرا سارا لجماهيره قبيل مواجهة إسبانيول

2022-12-30 / 19:33
Photo of مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم هجوم الفريق

مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتدعيم هجوم الفريق

2022-12-30 / 18:49
Photo of التكناوتي: “أعتذر للمغاربة عن سلوكي اللارياضي و ما ارتكبته ليس من أخلاقي”

التكناوتي: “أعتذر للمغاربة عن سلوكي اللارياضي و ما ارتكبته…

2022-12-30 / 17:14
Photo of تنكيس الأعلام في مقر “الفيفا” حدادا على رحيل بيليه

تنكيس الأعلام في مقر “الفيفا” حدادا على رحيل بيليه

2022-12-30 / 16:00
Photo of الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة الاحترافية

الجامعة تعتمد كرة جديدة موحدة بشكل رسمي في البطولة…

2022-12-30 / 13:33
Photo of اجتماع تنسيقي للتحضير لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية

اجتماع تنسيقي للتحضير لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية

2022-12-30 / 12:26
Photo of نادي فيورنتينا يصدم الراغبين في استقدام سفيان أمرابط

نادي فيورنتينا يصدم الراغبين في استقدام سفيان أمرابط

2022-12-30 / 11:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق