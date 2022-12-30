تبون يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بديلا لـ”الحرب”
برر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قطع العلاقات مع المغرب، بأن ذلك كان البديل لـ”الحرب” بين الدولتين، وأنه كان نتيجة تراكمات بدأت في الستينيات.
وقال تبون في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نشرتها اليوم الجمعة؛ إن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف العام 2021، كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963”.
وأضاف أن “النظام المغربي هو من سبب المشاكل وليس الشعب، فهناك 80 ألف مغربي يعيشون في الجزائر بكرامة ”
وتابع: “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”.
وعلى جانب آخر، وحول إمكانية عودة الهدوء للعلاقات الجزائرية الفرنسية، قال تبون: “على فرنسا أن تتحرر من عقدة المُستعمِر، والجزائر من عقدة المُستَعمَر”.
وشدد على أنه بعد 60 سنة من استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي (1830 /1962)، “يجب المرور إلى مرحلة أخرى، فإذا كانت الذاكرة تشكل جزءا من جيناتنا المشتركة، فإننا نتشارك عدة مصالح أساسية، رغم اختلاف الرؤى حولها”.
وأعلن الرئيس الجزائري عن زيارة مرتقبة له إلى فرنسا خلال العام 2023، التي تعد الأولى له منذ توليه الحكم نهاية العام 2019.
كما دعا الرئيس الجزائري الجانب الفرنسي “إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتامنراست ورقان، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان”، في إشارة إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.
32 تعليقات
قطع العلاقات مقابل الحرب يبدو أن السياسي الجزائري مزال يعيش في عهد هتلر 😂😂😂😂
واضح من يتضرر من الحرب.
وما السبب اما الحرب او قطع العلاقات لماذا اقحمتم انفسكم في المغرب وفي صحراءه المعرب بلد مستقل حر في سياساته انتم من تريدون تقسيمه ولن تستطيعوا مهما حاولتم
لا خيار امام النظام العسكري الجزاءري الماركسي ال مستبد الذي لا يستطيع التعايش مع شعوب مغاربية حرة الا في حالات الحرب والقطيعة
اول وأكبر خاسر في حالة اندلاع حرب بين الجزائر والمغرب هو الشعب والحاق الخراب والضرر بالبلدين..
اللهم ارحم بطل المسيرة الخضراء الخالدة جلالة الملك الحسن الثاني يآرب العالمين واحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
لماذا الجزائر الإرهابية يسمح لها الإتحاد الإفريقي بتنظيم الدوريات الرياضية بعد فضيحة الإعتداء على الفريق المغربي سابقا..
الجزائر في ورطة كبيرة وتريد دخلولها مع المغرب في الحرب ..
المغرب برجالاته قوي على الجارة الجزائر ولن يخوض معها في الحرب …
اللهم اجمع شمل الدول العربية والإسلامية..
هذا اسمه استحمار للشعب . النضام الجزائرى المعفن يعرف انه يعيش بالفتنة والحرب بالعكس ستحل كل المشاكل ولا كن النضام المعفن يريد فقط الفتنة لأن الحرب اكبر منه .
نضام ماركسي شييوعي أشرف و أنبل من نضامك الخاءن العميل الصهيوني الجبان مهلكة العاهرات و المخذرات