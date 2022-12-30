اجتماع تنسيقي للتحضير لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية

هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الخميس 29 دجنبر2022، بالمقر الرئيس للوزارة، بالرباط، اجتماعا تنسيقيا حضره محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ومحمد بلبشير، المدير العام لشركة الرباط الجهة للتهيئة، و عبد القادر الربع، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية.

هذا الاجتماع التنسيقي خصص للتحضير لتنظيم مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم 2022، التي ستستضيفها بلادنا، من فاتح فبراير 2023 إلى غاية 11 منه، حيث تم فيه وضع كل الترتيبات والإجراءات الكفيلة بضمان إنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي.

كما شكل الاجتماع مناسبة تم فيها التأكيد على التعبئة الجماعية ومضاعفة الجهود من قبل جميع الأطراف المتدخلة حتى تكون بلادنا في مستوى هذا الموعد الرياضي الدولي.

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