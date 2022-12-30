جامعة لقجع تعزي في وفاة أسطورة كرة القدم “بيليه”

هبة بريس

وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعزية في وفاة أسطورة كرة القدم بيليه.

وجاء في تعزية الجامعة “يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، واسرة كرة القدم المغربية بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيلي” اسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية الذي وافته المنية يومه الخميس 29 دجنبر 2022، والى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الراحل بالرحمة والمغفرة وان يلهم اهله الصبر والسلوان.”

وتوفي بيليه يوم أمس الخميس، عن عمر يناهر 82 سنة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1