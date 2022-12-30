(FILES) In this file photo taken on February 08, 2012 former player Brazil's Pele acknowledges the crowd before the African Cup of Nations (CAN 2012) semi-final football match Mali vs Ivory Coast at the Stade de l'Amitie in Libreville. - Brazilian football icon Pele, widely regarded as the greatest player of all time and a three-time World Cup winner who masterminded the 'beautiful game', died on December 29, 2022 at the age of 82, after battling kidney problems and colon cancer. (Photo by Franck FIFE / AFP)

رئيس البرازيل يعلن حدادا رسميا على بيليه ثلاثة أيام

2022-12-30 / 09:47
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن “الحداد الرسمي قد أعلن في كل أنحاء البلاد.. في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه” إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إن بيليه “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فن وفرح”.

من جهته، ودع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلا عبر “تويتر”: “لم يكن هناك رقم 10 مثله”.

وتابع لولا الذي يتسلم مهماته الرئاسية الأحد: “قلة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل.. لم يلعب فحسب، بل قدم عرضا شاملا”، مؤكدا أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف “شكرا لك بيليه”.

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