تازة.. انت.حار شخص برمي نفسه من سطح منزل

2022-12-29 / 16:40
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ع محياوي - هبة بريس

أقدم شخص فجر يوم أمس الأربعاء، حسب مصدر ” هبة بريس ” على وضع حد لحياته، بعدما رمى بنفسه من سطح منزل العائلة المتواجد بتجزئة الوفاق بمدينة تازة.

وحسب ذات المصدر ، فإن الضحية لفظ أنفاسه على الفور بعين مكان الواقعة، بسبب قوة الارتطام على الأرض.

وأوضح المصدر نفسه، أنه جرى نقل جثة الهالك الذي يبلع 29 سنة من عمره ،إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

ويضيف المصدر، الهالك يعاني من اضطرابات نفسية ، حيث سبق له أن هدد في مناسبات سابقة بوضع حد لحياته. فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة من طرف الأمنية حسب ذات المصدر.

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