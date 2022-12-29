فضيحة التذاكر بقطر.. لقجع: “سنتخذ إجراءات صارمة”

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حق المتورطين في فضيحة التذاكر بمونديال قطر.

وقال لقجع، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “الإجراءات التي ستتخذ صارمة ولا تقبل أي جدال، وسنعلن عنها يوم الاثنين 16 يناير وسنخبر الرأي العام بها بكل شفافية ووضوح”.

وشدد لقجع، على أن “المبدأ واضح اللي تجاوز الأمور اللي تبذلات من أجلها مجهودات لفائدة الجماهير المغربية ستتخذ في حقه الإجراءات اللازمة.” وفق قوله

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