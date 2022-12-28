بعمر الـ17 سنة.. مغربي يسجل ثنائية لموناكو في أول ظهور بالليغ 1

2022-12-28 / 22:31
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هبة بريس _ رياضة

قاد النجم المغربي الصاعد، إلياس بن صغير، فريقه موناكو إلى تحقيق انتصار ثمين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما ساهم بثنائية في الفوز الذي حققه فريقه بـ3-2 ضد مضيفه أوكسير، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16.

وبادر أوكسير بالتسجيل عبر مباي نيانج في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل وسام بن يدر لمصلحة موناكو في الدقيقة (45+3) من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز إلياس بن صغير الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 58، لكن النيران الصديقة منحت التعادل لأوكسير عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 68.

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