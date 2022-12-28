صحيفة إسبانية: مبابي يفكر جديا في الانتقال إلى برشلونة

هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن هناك مفاجأة كبرى تتعلق برغبة نادي “برشلونة” في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق “باريس سان جيرمان”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن “برشلونة يرغب في استغلال حالة مبابي الحالية، وأنه لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين”.

وأضافت أن خسارة مبابي أمام زميله في باريس ليونيل ميسي، يمكن أن تكون حاسمة، خاصة بعد الاتفاق مع ميسي، على تجديد عقده لموسم آخر”.

ووفقا للصحيفة، فإن “قرار سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، بالسخرية من المهاجم الفرنسي، جعل مبابي يستشيط غضبا، بالإضافة إلى الاهتمام المحلوظ بميسي في مونديال قطر على حسابه”.

وأوضحت أنه “على الرغم من أن ريال مدريد كان الوجهة المفضلة للاعب، لكن برشلونة دخل على الطريق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي ريال الغاضبة من مبابي، بعدما تراجع عن اتفاقه معهم الموسم الماضي، وتجديد عقده مع باريس”.

وأشارت إلى أن “مبابي نفسه قرر أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، خاصة بعد الهجوم المدريدي الكبير عليه بشبكات التواصل الاجتماعي”.

وتابعت الصحيفة “مبابي يدرك جيدا أن المستقبل بالكامل له في البرسا، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عاما”.

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