بعد أن تدهورت حالتها.. مطالب بإصلاح الطريق الرابطة بين الدار البيضاء و مديونة

2022-12-28 / 16:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استبشر مستعملو الطريق الرابط بين الدار البيضاء و برشيد بافتتاح المقطع الطرقي المتواجد بين الأخيرة و الدروة في وجه حركة المرور بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإصلاحات.

توسيع الطريق ساهم في تخفيف معاناة السائقين و خاصة الذين يستعملون هذا المقطع الطرقي بشكل يومي كأصحاب سيارات الأجرة، غير أن المحنة ما تزال بسبب المقطع الطرقي الرابط بين مديونة و الدار البيضاء في كلا الاتجاهين.

و تضررت حالة هذا المقطع الطرقي بشكل كبير نظرا لكثافة حركة السير به فضلا على مرور المئات من الشاحنات الكبيرة الحجم المحملة بأطنان السلع و المواد المختلفة بالطريق السالف الذكر.

و تطالب ساكنة الجهة و مستعملو الطريق من السلطات المعنية ضرورة التحرك لإعادة إصلاح الطريق التي أضحت في وضعية كارثية و خاصة بالقرب من “زبالة مديونة” و كذا في مدخل الدار البيضاء قرب المدار الذي يفصل الطريق الوطنية مع الطريق السيار و شارع محمد السادس و المكانسة.

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‫2 تعليقات

  1. كم من مرة تناقش موضوع الساعة الإضافية ولا أحدا يحرك ساكنا فكيف يعقل ان تلغى الآن ؟؟؟؟؟ سيتركونها في شهر رمضان المبارك هههههههههههه.

  2. في نظري يجب اصلاح بعض العقول وتنقيتها ومن تم سيصبح انشاء الله كل شيء على احسن ما يرام

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