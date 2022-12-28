بعد أن تدهورت حالتها.. مطالب بإصلاح الطريق الرابطة بين الدار البيضاء و مديونة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استبشر مستعملو الطريق الرابط بين الدار البيضاء و برشيد بافتتاح المقطع الطرقي المتواجد بين الأخيرة و الدروة في وجه حركة المرور بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإصلاحات.

توسيع الطريق ساهم في تخفيف معاناة السائقين و خاصة الذين يستعملون هذا المقطع الطرقي بشكل يومي كأصحاب سيارات الأجرة، غير أن المحنة ما تزال بسبب المقطع الطرقي الرابط بين مديونة و الدار البيضاء في كلا الاتجاهين.

و تضررت حالة هذا المقطع الطرقي بشكل كبير نظرا لكثافة حركة السير به فضلا على مرور المئات من الشاحنات الكبيرة الحجم المحملة بأطنان السلع و المواد المختلفة بالطريق السالف الذكر.

و تطالب ساكنة الجهة و مستعملو الطريق من السلطات المعنية ضرورة التحرك لإعادة إصلاح الطريق التي أضحت في وضعية كارثية و خاصة بالقرب من “زبالة مديونة” و كذا في مدخل الدار البيضاء قرب المدار الذي يفصل الطريق الوطنية مع الطريق السيار و شارع محمد السادس و المكانسة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8