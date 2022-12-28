المحطة الطرقية بطنجة تتجاوز عتبة مليون مسافر خلال 2022

هبة بريس

تجاوز عدد المسافرين الذين استعملوا المحطة الطرقية الجديدة بمدينة طنجة عتبة 1.27 مليون مسافر خلال سنة 2022.

وأفادت جماعة طنجة، في بلاغ صحافي، بأن سنة 2022 كانت “الأفضل” بالنسبة للمحطة الطرقية الجديدة منذ افتتاحها سنة 2019، حيث تم تسجيل عبور 1.277.730 مسافرا، وذلك وفق أرقام إدارة المحطة الخاصة بالفترة ما بين فاتح يناير و26 دجنبر الجاري، مضيفة أن المحطة استقبلت خلال هذه الفترة ما مجموعه 49 ألفا و 343 مسافرا.

وتوقعت جماعة طنجة أن يتجاوز عدد المسافرين مليون و 300 ألف مسافر مع متم السنة الجارية.

وبعد افتتاحها في نونبر من سنة 2019، سجلت المحطة ما مجموعه 372.168 مسافرا خلال شهرين فقط من عام 2019، لكن حركة النقل تراجعت سنة 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا ومنع التنقل بين العمالات والأقاليم لتسجل 486 ألف و 803 مسافرا، قبل استعادت المحطة لنشاطها الطبيعي سنة 2021 بتسجيل 987 ألف و 458 مسافرا.

وافتتحت المحطة الطرقية الجديدة في فاتح نونبر 2019، بمنطقة الحرارين على مفترق الطريق الدائرية رقم 9 والطريق الإقليمية رقم 4605، وقد تم بناء هذه المحطة على مساحة أكبر وبمعايير حديثة لتعويض المحطة القديمة التي كانت تتواجد وسط المدينة متسببة في خنق حركة السير جراء التنقل المكثف لحافلات المسافرين.

وتتمركز المحطة على مساحة تفوق 70 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية الأولية للمشروع 78 مليون درهم، وتولى تمويل المشروع صندوق التجهيز الجماعي. وتعد المحطة الطرقية أحد مشاريع برنامج طنجة الكبرى، وقد أ نش ئت بهدف تنقيل هذا المرفق إلى مشارف مدينة طنجة لتخفيف حركة النقل والجولان داخل المركز وتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين.

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