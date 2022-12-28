صحيفة: ملفات فساد تلاحق مدير “ميترو الجزائر”

هبة بريس - متابعة

كشفت صحيفة “مغرب انتلجنس”، أن ملفات فساد تلاحق المدير العام الحالي لمترو الجزائر .

وذكرت الصحيفة، أنه من بين ملفات الفساد التي بحوزة كريم بومزود هو تورطه في منح اسواق لشركات اجنبية وخاصة التركية وعدم انتهاجه لسياسة المناقصة المحدودة بدلا من المناقصة العامة مما فتح مجال العطاءات والامتيازات إضافة إلى عدة تجاوزات في منح السكن دون احترام معايير التسليم.

واستطاع كريم بومزود ان يفلت من العدالة بصورة مؤقتة بوجود حاشية تحميه، جد مقربة من هرم السلطة ومقر الرئاسة والتي استطاعت ان تغلق ملفات الفساد التي بحوزته وتعينه في منصب مدير عام لشركة مترو الجزائر.

ويعرف كريم بومزود بانتهاجه لسياسة الاقصاء والانهاء على كل من لايسير في فلكه او لا يخضع لاوامره فحسب مصادر مقربة من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فإن بومزود كريم دخل في صراعات مع بعض الموظفين والتى انتهت بين اروقة العدالة .

على الرغم من ان كريم بومزود لا يملك اي علاقة مع التسيير في مجال النقل الا انه استطاع ان يتقلد منصب المدير العام لميترو الجزائر بفضل حاشيته التي فرضته في هذا المنصب والتي يتحدث دائما باسمها.

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