إسرائيل تشكر المغرب على حماية اليهود أثناء الهولوكوست

2022-12-28 / 10:04
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هبة بريس

وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الشكر للملك محمد السادس على توفير بلاده “ملاذ آمن” لليهود بالتزامن مع الهولوكوست. بحسب وكالة “فرانس برس”.

والرسالة التي تأتي بمناسبة مرور عامين على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، هي المرة الأولى التي يشيد فيها مسؤول إسرائيلي بأفعال ملك المغرب خلال فترة الهولوكوست، بحسب الرئاسة الإسرائيلية.

و عبر الرئيس الإسرائيلي في رسالته عن امتنان إسرائيل للملك و”شعب المغرب والذي على مدى أجيال عمل على حماية الأمن والرفاهية والتراث الثقافي للجالية اليهودية في المغرب”.

وذكر هرتسوغ أن اليهود انتقلوا للعيش في المغرب في أعقاب طردهم من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر قبل أن يشير إلى حماية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لليهود خلال فترة الحرب العالمية الأولى.

وقال هرتسوغ في الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 ديسمبر: “عندما واجه ملايين اليهود فظائع الهولوكوست في القرن العشرين، وفر الملك محمد الخامس ملاذا آمنا لرعاياه اليهود”.

وأضاف هرتسوغ: “يهود المغرب يتذكرون بكل فخر وحنين جدهم جلالة الملك محمد الخامس الذي يذكر كحامي وراعي اليهود في مملكته”.

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‫2 تعليقات

  1. ومازال المغرب يحمى الصهاينة عندما يعترف بشرعية احتلالهم لفلسطين واغتصابهم لمقدسات المسلمين، ويندد بعمليات المقاومة ويعتبرها إرهابية، بل يتخذهم مستشارين ويعمل بنصائحهم.

  2. إلى الغزاوي، أنت لا تعلم في الدين اي شيء، تخلط بين الصهيونية واليهودية.

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