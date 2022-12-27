نجل زيدان يتزوج في المغرب

2022-12-27 / 15:31
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هبة بريس _ الرباط

اختار إنزو زيدان، نجل نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، ذي الأصول الجزائرية، أن يقيم حفل زفافه في مدينة مراكش، في حفل صغير حضره فقط الأصدقاء والمقربون من العائلة، بعد أن تم تأجيله في وقت سابق بسبب جائحة كورونا.

ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس، على حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام”، الذي يتابعه أكثر من 1.3 مليون شخص.

وشارك الثنائي صورة لحفل زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقا عليها: “إلى الأبد”

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