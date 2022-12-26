بطولة إنجلترا لكرة القدم.. ليفربول يفوز على أستون فيلا في معقله

هبة بريس _ رياضة

فاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا بثلاثية (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين 26 دجنبر، ضمن منافسات الدورة الـ17 من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كل من محمد صلاح (د 5) وفيرجيل فان دايك (د 37) وستيفان بايتيتش (د 81)، فيما وقع هدف أستون فيلا أولي واتكينز (د 59).

ورفع ليفربول رصيده، عقب هذا الفوز، إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الـ12.

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