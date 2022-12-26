“التفحيط” بشاطئ أشقار يجر شخصا الى أصفاد الشرطة بطنجة

2022-12-26 / 22:07
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هبة بريس – مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائقي سيارتين بالسير بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية على مستوى الشريط الساحلي بمدينة طنجة، قبل تعمدهما الاصطدام عدة مرات بشكل يعرّض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمدينة طنجة، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية أحد السائقين وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن وضع سيارته بالمحجز البلدي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال العمليات الأمنية متواصلة من أجل ضبط السائق الثاني

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