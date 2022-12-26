سعرها أزيد من 300 ألف دولار.. جورجينا تهدي رونالدو “رولز رويس”

هبة بريس - وكالات

حظي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهدية “فخمة”، خلال احتفالات عيد الميلاد الأخيرة، بعدما اختارت شريكته، جيورجينا رودريغيز، أن تفاجئه في يوم استثنائي، بينما يمر “الدون” بفترة توصف بـ”العصيبة”.

ونشر رونالدو عبر حسابه في إنستغرام حالة “ستوري”، يعرب فيها عن شكره لشريكته جيورجينا، إلى جانب صورة تظهر سيارة فاخرة يلفها شريط الهدية، وهي من نوع “رولز رويس”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سعر السيارة الفارهة يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 300 ألف دولار.

ويوصف الموديل الذي أهدته جيورجينا لنجم الكرة البرتغالي، بـ”الشبح”، وبدا رونالدو سعيدا وهو يرى العربة الفاخرة إلى جانب شخص بهيئة “سانتا كلوز”.

وبدورها، نشرت جيورجينا مقطع فيديو على إنستغرام تستعرض فيه مائدة العشاء الفخمة التي أعدت بعناية فائقة لأجل الاحتفال بعيد الميلاد.

وأظهر الفيديو رونالدو وهو يخرج مع أبنائه في فيلا فسيحة من أجل الاطلاع على الهدية التي حظيت بتفاعل واسع على المنصات.

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