مجلس النواب يوجه ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال الهاتف

2022-12-26 / 16:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه مجلس النواب ملاحظات لمرتفقيه بخصوص الهندام و استعمال الهاتف داخل قبة البرلمان في الآونة الأخيرة و ذلك بعد أن لوحظ أن هناك تجاهل للتوجيهات الصادرة سلفا.

و شددت إدارة المجلس على ضرورة احترام التوجيهات الرسمية بخصوص الهندام المسموح به لولوج البرلمان، و المتمثل في اللباس الوطني كاملا أو لباس عصري رسمي كاملا.

و دعت إدارة مجلس النواب لتفادي الحضور بملابس غير رسمية كسراويل الجينز سواءا للبرلمانيين أو الموظفين و كذا عموم المرتفقين بما فيهم الإعلاميين، فضلا على تفادي استعمال الهاتف أثناء الجلسات باعتبارها تشوش على مكبرات الصوت.

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