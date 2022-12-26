نجل زين الدين زيدان يحتفل بزفافه بمدينة مراكش

هبة بريس

احتفل نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، بحفل زفافه في مدينة مراكش.

ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام”، معلقا عليها بالقول: ” 23/12/2022 إلى الأبد”:

واحتفل الاثنان بزفافهما بمدينة مراكش وسط عدد محدود من أقاربهما وأصدقائهما الذين شاركوا صور الحفل بمواقع التواصل الاجتماعي.

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