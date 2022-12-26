نجل زين الدين زيدان يحتفل بزفافه بمدينة مراكش

2022-12-26 / 12:26
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هبة بريس

احتفل نجل نجم كرة القدم الفرنسية من أصول جزائرية، زين الدين زيدان، بحفل زفافه في مدينة مراكش.

ونشر إنزو زيدان صورة تجمعه مع عروسه الفنزويلية كارين غونسالفيس في حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام”، معلقا عليها بالقول: ” 23/12/2022 إلى الأبد”:

واحتفل الاثنان بزفافهما بمدينة مراكش وسط عدد محدود من أقاربهما وأصدقائهما الذين شاركوا صور الحفل بمواقع التواصل الاجتماعي.

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‫28 تعليقات

  1. بغا اجبد لينا تاني صداع مع الجيران اااتا سير بعااد منا سير لوهران ولا تم فاسبانيا وهنينا مع الجيران

  2. جل المشاهير والاثرياء اصبحوا يقيمون حفلات زفافهم على الطريقة المغربية

  3. مسكين لا يستطيع الدخول إلى جمهورية القبائل المحتله فهي مطوقه من طرف الاحتلال العسكري الجزائري الإرهابي. ربي ينصر الشعب القبايلي ✌️✌️✌️✌️

  8. المغرب قبلة النجوم و المشاهير، المئات من نجوم و مشاهير العالم يقضون عطلتهم هذه الأيام في المغرب و بالأخص في مدينة مراكش العالمية 🇲🇦😍

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