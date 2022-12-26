برشيد.. إيقاف شخصين وحجز كمية من المخدرات

2022-12-26 / 09:43
10
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتنسيق مع نظيرتها بمدينة برشيد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، ينشطان في إطار عصابة إجرامية متورطة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنزل يقع بالجماعة القروية” جاقمة” التي تبعد بحوالي 16 كيلومتر من مدينة برشيد، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز كيلوغرامين من صفائح مخدر الشيرا و120 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز 1592 قرص مخدر، تتكون من أقراص طبية وأقراص الإكستازي، وكذا حجز 24 كبسولة من ” غاز أوكسيد النتروس” الكيميائي المستعمل في التخدير.

وإلى جانب هذه المخدرات والمؤثرات العقلية، مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 240 كيلوغراما من سنابل الكيف، و50 كيلوغرام من أوراق التبغ و785 لتر من مسكر “ماء الحياة”، إضافة إلى 876 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع، فضلا عن سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج هذه الممنوعات.

وقد أظهرت عملية تنقيط أحد الموقوفين ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني لتورطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمدن سطات وبرشيد والمحمدية وخريبكة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن: إصدار1618 عقوبة تأديبية ضمنها 104 قرارا بالعزل

مديرية الأمن: إصدار1618 عقوبة تأديبية ضمنها 104 قرارا بالعزل

2022-12-26 / 11:50
Photo of إصدار أزيد من 4.3 ملايين بطاقة تعريف وطنية من الجيل الجديد خلال 2022

إصدار أزيد من 4.3 ملايين بطاقة تعريف وطنية من…

2022-12-26 / 11:18
Photo of السعيدية.. تهم ثقيلة تجر رئيس الجماعة السابق لمحكمة جرائم الأموال

السعيدية.. تهم ثقيلة تجر رئيس الجماعة السابق لمحكمة جرائم…

2022-12-26 / 10:45
Photo of طقس الاثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2022-12-26 / 09:09
Photo of حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

2022-12-25 / 21:50
Photo of “الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

“الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

2022-12-25 / 20:48
Photo of المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

2022-12-25 / 20:41
Photo of تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

2022-12-25 / 20:04
Photo of تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

2022-12-25 / 19:25
Photo of الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر

الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية…

2022-12-25 / 18:45

‫10 تعليقات

  2. اللهم احفظ الاعين التي لا تنام والساهرة على حماية امن المواطنين والوطن..

  5. تحية كبيرة للمدير العام للأمن الوطني السيد حموشي عبداللطيف على حرصه الشديد لتطبيق القانون..

  8. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المجتمع اصبح غارقا بالمخدرات واتلاف عقول الشباب ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق