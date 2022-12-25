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الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر

2022-12-25 / 18:45
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 24 دجنبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بوسط مدينة الحسيمة، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيهم أثناء تخطيطهم لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وبرفقتهم تم ضبط ستة مرشحين، أظهرت الأبحاث الأولية تقديمهم لمبالغ مالية متفاوتة لفائدة المنظمين الموقوفين مقابل الهجرة بطريقة غير مشروعة.

ومواصلة لإجراءات البحث، جرى حجز قارب بحري بميناء مدينة الحسيمة، وذلك للاشتباه في تجهيزه للاستعمال في عمليات الهجرة غير الشرعية.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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