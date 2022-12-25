الفارس غالي بوكجا يفوز بجائزة الأمير مولاي الحسن في القفز على الحواجز

2022-12-25 / 18:39
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هبة بريس - و م ع

فاز الفارس غالي بوكجا ممتطيا الفرس “كونت تينور”، اليوم الأحد، بجائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في القفز على الحواجز، برسم بطولة المغرب لسنة 2022 في فئة الفتيان، التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط ، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وحقق الفارس بوكجا ، لقب هذه الجائزة، التي جرت في جولتين وعرفت مشاركة 13 فارسا، بعد اجتيازه الحواجز بأربع نقاط كجزاء وفي زمن قدره 37 ثانية و07/ 100 عقب مباراة السد الفاصلة.

وكان المركز الثاني من نصيب الفارسة آليا بنبراهيم رفقة الفرس “سافاري سونزين” بعد قطعها المطاف بأربع نقاط كجزاء وبتوقيت 39 ثانية و52 / 100 في مباراة السد أيضا، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس غالي لزرق صحبة الفرس “ثيتجا دو لومبوت”.

وفي نهاية هذه المسابقة، أشرف مولاي عبد الله العلوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، على توزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة ببطولة المغرب للفتيان.

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‫3 تعليقات

  1. وفي النهائي سيواجه عبد الكبير ودار ، سيفوز ودار ويتأهل إلى الألعاب الأولمبية ليحتل المركز الأخير

  2. هذه الرياضة رغم مايعطى لها من اهمية لم تحقق النتائج المرجوة وبقيت شعبيته محدودة

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